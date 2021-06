Berrettini-Pella in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Matteo Berrettini oggi se la vede con Guido Pella al primo turno di Wimbledon 2021. Il romano fa finalmente il suo esordio sull’erba britannica, arrivando al terzo Slam stagionale con una buona dose di fiducia. Il match va in scena nella giornata odierna, mercoledì 30 giugno, dalle ore 12:00. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 205), con live streaming fruibile dagli abbonati mediante la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con approfondimenti e highlights post-match. IL ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) Matteose la vede con Guidoal primo turno di. Il romano fa finalmente il suo esordio sull’erba britannica, arrivando al terzo Slam stagionale con una buona dose di fiducia. Il match va in scena nella giornata odierna, mercoledì 30 giugno, dalle ore 12:00. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (201 o 205), con livefruibile dagli abbonati mediante la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con approfondimenti e highlights post-match. IL ...

Advertising

LolloCarini00 : Gli italiani in campo oggi a #Wimbledon Ore 12: #Berrettini - Pella Ore 12: #Giorgi - Teichmann Ore 14: #Caruso - C… - ilveggente_it : ??#TENNIS #Berrettini Vs #Pella è un match valido per il primo turno di Wimbledon. Ecco tutte le notizie, analisi,… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Pella Wimbledon 2021 in DIRETTA: finalmente debutta il romano! Pioggia permettendo… - #Berrettini-… - STnews365 : Tutto facile per Berrettini?. Il romano farà finalmente il suo ingresso nel torneo opposto ad un Guido Pella in cri… - infoitsport : LIVE Berrettini-Pella, risultato in tempo reale Wimbledon 2021: inizio ore 12.00 -