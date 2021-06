Bergamo | tratta ragazze da Romania | altri sette arresti

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giu. (Adnkronos) –persone, tre in Italia e quattro in, sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del Nucleo Investigativo diche hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Brescia su richiesta del pm Claudia Moregola della Direzione Distrettuale Antimafia. L’indagine è la prosecuzione dell’operazione ‘’ che nel giugno 2019 aveva portato allo smantellamento del gruppo criminale capeggiato da Constantin Adrian Murariu, che da anni organizzava unadidalla...