(Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoComunichiamo che a causa di un guasto improvviso in Via Monteguardia del Comune di, saremo costretti a sospendere l’erogazionedalle ore 10:20 alle ore 12:00 di oggi mercoledì 30 giugno 2021 nelle seguenti zone: – tutta Contrada Monteguardia – Contrada San Liberatore – Via Enrico Fermi – Via Antonio Cifaldi – Via Manzoni – Parte di Frazione Perrillo – Frazione Bosco Panaro L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Benevento, improvvisa #Interruzione idrica: le vie interessate ** -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento improvvisa

Ottopagine

A.,, Caserta, Napoli, un vero prestigio per il nostro territorio. Non è un episodio ... ogni ora in Italia 11 persone vengono colpite da morteo arresto cardiopolmonare. I dati ...La mortee prematura di Valerio Caridi, il carabiniere 50enne rimasto vittima domenica verso ... prestava servizio dall'età di 18 anni quando era entrato alla Scuola carabinieri di. ...Passando alle regioni del Centro, la giornata dovrebbe essere all’insegna del caldo, anche se con valori un po’ meno elevati La giornata di domani martedì 29 giugno dovrebbe essere caratterizzata dal ...Finalmente arriva una buona notizia per tutti i fan di Mahmood e gli amanti della musica live: l’artista porta Ghettolimpo live con una serie di concerti pazzeschi in giro per l’Italia. Concerti di Ma ...