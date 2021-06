Benevento, il possibile ripescaggio ‘corre’ su WhatsApp (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Oh ma allora è vero, porca miseria!”. Il messaggio arriva in uno di quei gruppi WhatsApp che quando gioca il Benevento si trasformano in una Curva virtuale. E chissà quanti, dello stesso tenore o più coloriti, ne sono giunti ai vostri smartphone. La già torrida estate sannita è resa rovente dalle ondate di calore provenienti da Salerno. Lì, dopo aver meritato e festeggiato la promozione in serie A, si sta consumando un thriller dai risvolti imprevedibili. Lotito, che era obbligato a disimpegnarsi, ha optato per un trust che non ha convinto la Figc. Bocciato, ha tempo fino a sabato per chiarire i dovuti aspetti alla Federazione, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Oh ma allora è vero, porca miseria!”. Il messaggio arriva in uno di quei gruppiche quando gioca ilsi trasformano in una Curva virtuale. E chissà quanti, dello stesso tenore o più coloriti, ne sono giunti ai vostri smartphone. La già torrida estate sannita è resa rovente dalle ondate di calore provenienti da Salerno. Lì, dopo aver meritato e festeggiato la promozione in serie A, si sta consumando un thriller dai risvolti imprevedibili. Lotito, che era obbligato a disimpegnarsi, ha optato per un trust che non ha convinto la Figc. Bocciato, ha tempo fino a sabato per chiarire i dovuti aspetti alla Federazione, ...

