Belgio Italia, Nainggolan si schiera: «Ovviamente Diavoli Rossi» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Radja Nainggolan esce allo scoperto e rivela che tiferà Belgio nel match di venerdì sera contro l’Italia. Poi parla del suo futuro Radja Nainggolan, centrocampista di proprietà dell’Inter, in una intervista a Gazet van Antwerpen rivela che venerdì sera tiferà per il Belgio nel match contro gli azzurri. TIFO – «Sento ancora regolarmente Lukaku e Mertens, di recente anche Chadli. Di solito non si parla di calcio. Per chi tiferemo venerdì? Mia moglie non è tifosa e mia figlia maggiore si è schierata con i belgi. Quindi, Ovviamente, sosterremo i Diavoli ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Radjaesce allo scoperto e rivela che tiferànel match di venerdì sera contro l’. Poi parla del suo futuro Radja, centrocampista di proprietà dell’Inter, in una intervista a Gazet van Antwerpen rivela che venerdì sera tiferà per ilnel match contro gli azzurri. TIFO – «Sento ancora regolarmente Lukaku e Mertens, di recente anche Chadli. Di solito non si parla di calcio. Per chi tiferemo venerdì? Mia moglie non è tifosa e mia figlia maggiore si èta con i belgi. Quindi,, sosterremo i...

