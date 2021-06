Belgio Italia è anche De Bruyne vs Jorginho: sfida per il Pallone d’oro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il quarto di finale tra Belgio e Italia vedrà (forse) anche la sfida tra De Bruyne e Jorginho, due tra i candidati al prossimo Pallone d’oro Kevin De Bruyne e Jorginho sono i metronomi di Belgio e Italia che si sfideranno venerdì nei quarti di finale di Euro 2020. Una sfida nella sfida, tra due calciatori che si sono già affrontati circa un mese nella finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea che ha visto trionfare proprio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il quarto di finale travedrà (forse)latra De, due tra i candidati al prossimoKevin Desono i metronomi diche si sfideranno venerdì nei quarti di finale di Euro 2020. Unanella, tra due calciatori che si sono già affrontati circa un mese nella finale di Champions League tra Mster City e Chelsea che ha visto trionfare proprio ...

