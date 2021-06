Beautiful news | chi è MONICA RUIZ | l’attrice che interpreta Penny Escobar

(Di mercoledì 30 giugno 2021) I telespettatori italiani dihanno imparato da un po’ di tempo a familiarizzare con, l’ambigua dottoressa entrata in scena dopo l’insorgere della “malattia” di Sally Spectra. Come stiamo vedendo, il suo non è affatto un personaggio limpido, tutt’altro: il ruolo dista assumendo col tempo contorni sempre più inquietanti e arriverà perfino a mettere in pericolo la vita di un personaggio della soap… Leggi anche:, anticipazioni puntata di mercoledì 30 giugno 2021 Are la dottoressaè la bellissima attrice americana ...

/ Anticipazioni puntata 29 giugno: Sally finge un peggioramento, dove siamo rimasti Nelle puntate precedenti della soap opera "" Ridge ha lasciato Brooke e raggiunto ...L'appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuovesu Brave and. Non perdetevi la nuova serie, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,45 su ...I telespettatori italiani di Beautiful hanno imparato da un po' di tempo a familiarizzare con Penny Escobar, l’ambigua dottoressa entrata in scena dopo ...Anticipazioni di Brave and Beautiful dal 5 al 9 luglio 2021. Vediamo insieme cosa accadrà nella nuova soap turca Cesur ve Güzel in onda su Canale 5.