BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di giovedì 1° luglio 2021

anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 30 giugno 2021: Leggi anche: BEAUTIFUL news: chi è MONICA RUIZ, l'attrice che interpreta Penny Escobar Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Zoe (Kiara Barnes) commentano la triste situazione di Sally Spectra (Courtney Hope). Sally, nel mezzo di una sorpresa romantica per Wyatt (Darin Brooks), gli confessa che potrebbe aprirsi alla possibilità di cercare trattamenti sperimentali se avesse qualcosa per cui lottare. In sostanza, avrebbe voglia di vivere solo se tornassero insieme! Le domande di Flo (Katrina Bowden) sulla salute di Sally mettono in difficoltà la ...

