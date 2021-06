Beautiful anticipazioni oggi, 30 giugno: La Dottoressa Escobar vuole rivelare la verità su Sally (Di mercoledì 30 giugno 2021) Continuano anche nella giornata di oggi 30 giugno le anticipazioni della soap opera di Beautiful: Sally mente sulla sua malattia, Zoe è sospettosa nei confronti di Sally, Penny Escobar affronta Sally. Nelle anticipazioni di Beautiful di oggi 30 giugno: Sally vuole riconquistare Wyatt, per questo ha messo in giro la voce della sua malattia, ma Zoe ha dei sospetti sulla Spectra e mette in guardia Flo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 30 giugno 2021) Continuano anche nella giornata di30ledella soap opera dimente sulla sua malattia, Zoe è sospettosa nei confronti di, Pennyaffronta. Nelledidi30riconquistare Wyatt, per questo ha messo in giro la voce della sua malattia, ma Zoe ha dei sospetti sulla Spectra e mette in guardia Flo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Beautiful, anticipazioni americane: l’addio inatteso, lascia Los Angeles all’improvviso - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni: Bill e Liam finiscono in prigione - TwBeautiful : Il rinnovo dei voti nuziali di Quinn ed Eric non andrà come previsto: #Twittamibeautiful ti racconta cosa accadrà n… - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 30 giugno: Penny tradirà Sally? - infoitcultura : BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di mercoledì 30 giugno 2021 -