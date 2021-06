Bce: Panetta, ‘Euro digitale tra non meno di 5 anni, ora fase preparatoria’ (Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giu. (Adnkronos) – “L’Euro digitale potrebbe essere emesso tra non meno di cinque anni”. Lo ha spiegato Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, durante un evento di Milano Finanza, spiegando che al momento ci si trova in una “fase preparatoria”. Ora, “stiamo effettuando sperimentazioni pratiche di cui nelle prossime settimane pubblicheremo i risultati”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giu. (Adnkronos) – “L’Europotrebbe essere emesso tra nondi cinque”. Lo ha spiegato Fabio, membro del Comitato esecutivo della Bce, durante un evento di Milano Finanza, spiegando che al momento ci si trova in una “preparatoria”. Ora, “stiamo effettuando sperimentazioni pratiche di cui nelle prossime settimane pubblicheremo i risultati”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

