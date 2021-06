**Bce: Panetta, ‘contante non sarà ritirato, ci sarà finché cittadini lo vorranno’ (Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giu. (Adnkronos) – Il motivo che ha reso necessario il lavoro preparatorio della Bce sull’Euro digitale deriva dal fatto che “oggi usiamo sempre più mezzi di pagamento elettronici e facciamo sempre più acquisti online. Queste due tendenze potrebbero spezzare il contante rendendolo marginale, e questo non possiamo permetterlo”. E’ la spiegazione di Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo Bce. Con l’Euro digitale, tuttavia, “il contante non sarà ritirato, continuerà a essere emesso e offerto finché i cittadini lo vorranno utilizzare”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giu. (Adnkronos) – Il motivo che ha reso necessario il lavoro preparatorio della Bce sull’Euro digitale deriva dal fatto che “oggi usiamo sempre più mezzi di pagamento elettronici e facciamo sempre più acquisti online. Queste due tendenze potrebbero spezzare il contante rendendolo marginale, e questo non possiamo permetterlo”. E’ la spiegazione di Fabio, membro del Comitato esecutivo Bce. Con l’Euro digitale, tuttavia, “il contante non, continuerà a essere emesso e offertolo vorranno utilizzare”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

