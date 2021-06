Bassetti: “Variante Delta? Basta, solo in Italia il Covid è in prima pagina” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu – Matteo Bassetti tuona contro chi in Italia parla di continuo della Variante Delta. In particolare, secondo il primario di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, è la stampa ad essere un disco rotto. Bassetti: “Basta con il Covid in prima pagina” “Mi pare che l’Italia non possa fare a meno del Covid, soprattutto la stampa. La sensazione è che non si voglia mollare un osso che è molto florido”, dice Bassetti ai microfoni della trasmissione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu – Matteotuona contro chi inparla di continuo della. In particolare, secondo ilrio di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, è la stampa ad essere un disco rotto.: “con ilin” “Mi pare che l’non possa fare a meno del, soprattutto la stampa. La sensazione è che non si voglia mollare un osso che è molto florido”, diceai microfoni della trasmissione ...

