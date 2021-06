Basket Serbia-Filippine oggi in tv: orario e diretta streaming basket Preolimpico 2021 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Serbia e Filippine si sfidano nella seconda gara del gruppo A del Preolimpico di Belgrado. Nel girone opposto a quello dell’Italia, i serbi padroni di casa hanno aperto battendo la Repubblica Dominicana. Favoriti assoluti alla vigilia, i padroni di casa vanno a caccia del pass olimpico per Tokyo 2020 e partono favoriti nel match contro le Filippine. Mercoledì 30 giugno la contesa inizierà alle ore 20.15 e sarà trasmessa su uno dei canali di Sky Sport e di conseguenza sarà disponibile su Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021)si sfidano nella seconda gara del gruppo A deldi Belgrado. Nel girone opposto a quello dell’Italia, i serbi padroni di casa hanno aperto battendo la Repubblica Dominicana. Favoriti assoluti alla vigilia, i padroni di casa vanno a caccia del pass olimpico per Tokyo 2020 e partono favoriti nel match contro le. Mercoledì 30 giugno la contesa inizierà alle ore 20.15 e sarà trasmessa su uno dei canali di Sky Sport e di conseguenza sarà disponibile su Sky Go. SportFace.

Advertising

zazoomblog : Basket Preolimpico 2021: la Serbia soffre per tre quarti e poi si scatena contro la Repubblica Dominicana - #Basket… - zazoomblog : LIVE Serbia-Repubblica Dominicana 94-76 Preolimpico basket in DIRETTA: Teodosic e compagni spazzano via gli ospiti… - zazoomblog : Basket Preolimpico Belgrado 2021: vince la Serbia 94-76 alla Repubblica Dominicana - #Basket #Preolimpico… - sportface2016 : #Basket #preolimpico Vittoria della #Serbia che regola la Repubblica Dominicana - zazoomblog : LIVE Serbia-Repubblica Dominicana 66-67 Preolimpico basket in DIRETTA: i padroni di casa iniziano il quarto periodo… -