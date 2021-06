Basket, preolimpico Belgrado: Serbia ancora vincente, Filippine ko 83-76 (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Serbia ha pienamente rispettato il pronostico, centrando l’accesso alla semifinale del torneo preolimpico di Belgrado che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. I padroni di casa, dopo la vittoria di ieri sulla Repubblica Dominicana, hanno regolato le Filippine con il punteggio di 83-76 e ora sfideranno sabato la perdente di Italia-Porto Rico in programma domani. Gli asiatici invece si giocheranno proprio con la Repubblica Dominicana un vero e proprio spareggio per accedere all’altra semifinale. PREOLIMPICI 2021: RISULTATI E CLASSIFICHE Come accaduto contro la Repubblica Dominicana, i serbi non sono ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) Laha pienamente rispettato il pronostico, centrando l’accesso alla semifinale del torneodiche mette in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. I padroni di casa, dopo la vittoria di ieri sulla Repubblica Dominicana, hanno regolato lecon il punteggio di 83-76 e ora sfideranno sabato la perdente di Italia-Porto Rico in programma domani. Gli asiatici invece si giocheranno proprio con la Repubblica Dominicana un vero e proprio spareggio per accedere all’altra semifinale. PREOLIMPICI 2021: RISULTATI E CLASSIFICHE Come accaduto contro la Repubblica Dominicana, i serbi non sono ...

Advertising

sportface2016 : #Basket #PreOlimpico Seconda vittoria in altrettanti match per la #Serbia padrone di casa in quel di Belgrado - BasketCity_net : - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Basket, preolimpico: l'Italia debutta contro Portorico, per dribblare la Serbia in semifinale - Gazzetta_it : Preolimpico di Belgrado: Italia al debutto contro Portorico #Tokyo2020 - repubblica : Basket, preolimpico: l'Italia debutta contro Portorico, per dribblare la Serbia in semifinale -