Basket, Preolimpico 2021: la Serbia fatica tanto, ma batte anche le Filippine e chiude al primo posto il girone (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tutto come previsto, tutto come da copione. O quasi. Perché la Serbia fa due su due nel girone A del Preolimpico di Belgrado e stacca il biglietto per le semifinali, dove affronterà la perdente del match di domani tra Italia e Porto Rico. Ma non è una vittoria facile contro le Filippine, che non mollano mai e obbligano Teodosic e compagni a giocarsela fino alla sirena. Parte fortissimo la Serbia, che nei primi 4 minuti di gioco piazza un parziale di 13-4, con Dobric autore di otto punti. Fuori Dobric, sostituito da Teodosic, e i serbi si bloccano, mentre le Filippine trovano coraggio e con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tutto come previsto, tutto come da copione. O quasi. Perché lafa due su due nelA deldi Belgrado e stacca il biglietto per le semifinali, dove affronterà la perdente del match di domani tra Italia e Porto Rico. Ma non è una vittoria facile contro le, che non mollano mai e obbligano Teodosic e compagni a giocarsela fino alla sirena. Parte fortissimo la, che nei primi 4 minuti di gioco piazza un parziale di 13-4, con Dobric autore di otto punti. Fuori Dobric, sostituito da Teodosic, e i serbi si bloccano, mentre letrovano coraggio e con ...

