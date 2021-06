Basket: playoff Nba, Atlanta vince anche senza Youg 88-110 e porta la serie sul 2-2 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Atlanta vince in trasferta a Milwaukee, 88-110, e porta in parità la serie valida per le finals della Easter Conference. anche senza Trae Young fuori dai giochi per la contusione al piede procurata in gara-3, gli Hawks hanno spazzato via i Bucks in soli tre quarti, andando all'intervallo sopra i 13 lunghezze e cominciando l'ultima frazione di gioco sul +25. Nota di merito per Lou Williams che ha 35 anni è partito per la prima volta in quintetto in una partita di playoff, chiudendo come miglior realizzatore di Milwaukee: 21 punti a cui ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) -in trasferta a Milwaukee, 88-110, ein parità lavalida per le finals della Easter Conference.Trae Young fuori dai giochi per la contusione al piede procurata in gara-3, gli Hawks hanno spazzato via i Bucks in soli tre quarti, andando all'intervallo sopra i 13 lunghezze e cominciando l'ultima frazione di gioco sul +25. Nota di merito per Lou Williams che ha 35 anni è partito per la prima volta in quintetto in una partita di, chiudendo come miglior realizzatore di Milwaukee: 21 punti a cui ha ...

