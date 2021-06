Basket femminile | Reyer Venezia | c’è il colpo Astou Ndour

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Da poco è arrivato l’annuncio dell’Umanache suona come la risposta ideale al Famila Schio dopo che le orange hanno ingaggiato Charli Collier, prima scelta assoluta al draft WNBA 2021 (per qualificazioni di Eurolega e Supercoppa Italiana ci sarà la lituana Monika Grigalauskyte). Sotto canestro, per il club ora allenato da Massimo Romano (promosso con l’uscita di Giampiero Ticchi) arriva infatti, uno dei totem deleuropeo, e in particolare spagnolo, dell’epoca recente. Già di livello anche in WNBA con Chicago Sky e Dallas Wings, e prima ancora con le San Antonio Stars, ha ...

Maggie, tra le migliori giocatrici di sempre della Ncca, è reduce dalla vittoria del ... nel 2018 - 2019 ritorna in Francia questa volta sponda Landerneau Bretagne.