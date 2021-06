Banca Marche, Tribunale Ue respinge ricorso contro Commissione (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Tribunale di primo grado dell'Ue ha respinto, oggi a Lussemburgo, il ricorso contro la Commissione europea di un gruppo di azionisti e obbligazionisti subordinati della Banca delle Marche, l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ildi primo grado dell'Ue ha respinto, oggi a Lussemburgo, illaeuropea di un gruppo di azionisti e obbligazionisti subordinati delladelle, l'...

Advertising

repubblica : Banca Marche, il Tribunale Ue: 'Commissione non responsabile per il mancato salvataggio' - DirittoBancario : Banca Marche: la Commissione UE non è responsabile per il mancato salvataggio - Yogaolic : RT @repubblica: Banca Marche, il Tribunale Ue: 'Commissione non responsabile per il mancato salvataggio' - libellula58 : RT @repubblica: Banca Marche, il Tribunale Ue: 'Commissione non responsabile per il mancato salvataggio' - JPMFIN : RT @repubblica: Banca Marche, il Tribunale Ue: 'Commissione non responsabile per il mancato salvataggio' -