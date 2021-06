Bambino morto durante la lezione di judo finita in tragedia

(Di mercoledì 30 giugno 2021) . Se i fatti venissero confermati si tratterebbe di un episodio di pura follia A volte si leggono delle notizie di fronte alle quali si rimane di sasso. E’ un’incredulità mista allo scetticismo e ci domandiamo: ma davvero può essere accaduta una cosa del genere? Si controlla la fonte della notizia, chi l’ha scritta, forse cercando disperatamente qualcosa che la renda poco attendibile. Niente. Allora sarà vera. Come la notizia terrificante che ci arriva da Taiwan. Ti potrebbe interessare>>> Morta a 27 anni dopo un intervento chirurgico: si indaga per omicidio colposo Un, di soli 7 anni, èdopo essere stato ...

Tg3web : Un bambino di dieci anni è morto, travolto dal getto di grano che usciva da un macchinario nell'azienda agricola di… - prinxesschia : RT @matteo_tasca: Bambino di 10 anni: quanti anni hai? Io: 32 Bambino: vabbe praticamente sei morto! Sipario. - MarinoBruschini : RT @Tg3web: Un bambino di dieci anni è morto, travolto dal getto di grano che usciva da un macchinario nell'azienda agricola di famiglia, n… - nocchi_rita : RT @matteo_tasca: Bambino di 10 anni: quanti anni hai? Io: 32 Bambino: vabbe praticamente sei morto! Sipario. - imnataliia : RT @matteo_tasca: Bambino di 10 anni: quanti anni hai? Io: 32 Bambino: vabbe praticamente sei morto! Sipario. -

Ultime Notizie dalla rete : Bambino morto

Dopo aver dato l'allarme, i medici del 118, intervenuto anche con l'elisoccorso, hanno provato a rianimare il, senza successo. Sulla tragedia indagano i carabinieri e il personale dello ...Familiari sotto choc Tragedia a Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo, dove undi 10 anni ètravolto dal grano appena trebbiato. Samuele si trovava su un rimorchio trainato da un ...Soffocato dal grano. Samuele Racca, 10 anni, è morto ieri sera, martedì 29 giugno, poco dopo le 20 a Sommariva Bosco (Cuneo), in frazione Maniga. Era con il nonno per i lavori ...Verderio: è morto a Lanzarote Luigi Di Domenico, 76 anni. E' stato il fotografo della parrocchia e della protezione civile ...