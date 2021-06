Baldo: "Vaccino covid importante ma non dimenticare le altre vaccinazioni" (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - La pandemia da covid 19 ha drasticamente rallentato le vaccinazioni per tutte le altre malattie poiché la campagna di immunizzazione contro Sars-CoV-2 sta impiegando in gran parte il personale sanitario che in tempi normali è dedicato al calendario di prime dosi e richiami. A sottolinearlo è Vincenzo Baldo, ordinario di Igiene presso l'Università degli Studi di Padova: “La pandemia ha sicuramente avuto il suo impatto nella chiusura dei cicli vaccinali con una differenziazione tra i vari periodi. Nel periodo di lockdown completo c'era difficoltà a portare i bambini a vaccinarsi così come gli adulti, gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - La pandemia da19 ha drasticamente rallentato leper tutte lemalattie poiché la campagna di immunizzazione contro Sars-CoV-2 sta impiegando in gran parte il personale sanitario che in tempi normali è dedicato al calendario di prime dosi e richiami. A sottolinearlo è Vincenzo, ordinario di Igiene presso l'Università degli Studi di Padova: “La pandemia ha sicuramente avuto il suo impatto nella chiusura dei cicli vaccinali con una differenziazione tra i vari periodi. Nel periodo di lockdown completo c'era difficoltà a portare i bambini a vaccinarsi così come gli adulti, gli ...

