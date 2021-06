Baia sommersa, aperto il Percorso delle Colonne: nuovi tesori in mostra (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei rende fruibile da oggi al pubblico il nuovo Percorso di Baia sommersa denominato “Il Percorso delle Colonne”. Si sviluppa attraverso l’antico Porto Giulio, ossia il complesso voluto da Augusto per lanciare Roma alla conquista del Mediterraneo. Le strutture si trovano ad una profondità tra i due e i cinque metri, a causa del bradisismo tipico dei Campi Flegrei e facevano parte del quartiere industriale e commerciale dell’antica Pozzuoli, la famosa “ripa puteolana”. Si tratta della sezione più vicina al collegamento creato tra il mare e il lago Lucrino ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei rende fruibile da oggi al pubblico il nuovodidenominato “Il”. Si sviluppa attraverso l’antico Porto Giulio, ossia il complesso voluto da Augusto per lanciare Roma alla conquista del Mediterraneo. Le strutture si trovano ad una profondità tra i due e i cinque metri, a causa del bradisismo tipico dei Campi Flegrei e facevano parte del quartiere industriale e commerciale dell’antica Pozzuoli, la famosa “ripa puteolana”. Si tratta della sezione più vicina al collegamento creato tra il mare e il lago Lucrino ...

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @AnnaMariaDeFalc: Buongiorno da #Napoli Visto che sarò in zona e per farvi vedere di che stiamo parlando: Città sommersa di #Baia con… - lightmoon972 : RT @AnnaMariaDeFalc: Buongiorno da #Napoli Visto che sarò in zona e per farvi vedere di che stiamo parlando: Città sommersa di #Baia con… - Olimpia07522322 : @AnnaMariaDeFalc Buongiorno,Anna Maria.?? Baia sommersa:?? - dmaxitalia : Ieri sera @danielebossari con l'aiuto di Giano Del Bufalo hanno provato a far riemergere alcuni segreti di Baia - L… - AnnaMariaDeFalc : Buongiorno da #Napoli Visto che sarò in zona e per farvi vedere di che stiamo parlando: Città sommersa di #Baia c… -