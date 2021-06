Avviso di selezione per il personale Interno ed esterno per il “Piano Estate”: un modello di Bando (Di mercoledì 30 giugno 2021) Come abbiamo più volte avuto modio di ribadire, il Piano Scuola Estate guida le Istituzioni scolastiche nella strutturazione e ella gestione delle iniziative per rafforzare e consolidare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti per riconquistare la socialità perlomeno in parte perduta durante la pandemia e condurli lungo il sentiero, speriamo meno tortuosi, del nuovo anno scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 giugno 2021) Come abbiamo più volte avuto modio di ribadire, ilScuolaguida le Istituzioni scolastiche nella strutturazione e ella gestione delle iniziative per rafforzare e consolidare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti per riconquistare la socialità perlomeno in parte perduta durante la pandemia e condurli lungo il sentiero, speriamo meno tortuosi, del nuovo anno scolastico. L'articolo .

