Autoironia | così potrai rispondere alle provocazioni con eleganza

Leggi su dilei

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Reagire a una provocazione è una diretta conseguenza del nostro istinto, ma è nostro il potere di scegliere come farlo. La rabbia, in questo senso, non è mai una buona idea, meglio optare per una buona dose di ironia, per essere eleganti e pazienti, ma non solo. Saper ridere di noi stesse, infatti, è una vera e propria qualità, troppo spesso sottovalutata. Oltre a permetterci di reagire a critiche ein maniera elegante, è anche un toccasana per il nostro benessere mentale: non ci arrabbiamo, non ci innervosiamo e, anzi, ci ridiamo anche su. Lo spirito di ironia e autocritica, però, non è da tutti. Tuttavia farlo nostro non èdifficile, si ...