Australia | vice premier senza mascherina a Sydney | multato

australia. il vice primo ministro era senza mascherina. i cittadini hanno chiamato la polizia. la polizia ha multato

Il primo ministro australiano Barnaby Joyce ha ricevuto una multa da 300 dollari australiani (circa 189 euro) perché beccato senza la mascherina in una stazione di servizio, nonostante il lockdown ... Sanzione da 300 dollari a Barnaby Joyce, che non ha rispettato regole del lockdown Covid imposto dal suo stesso governo ... Il vice primo ministro australiano Barnaby Joyce ha ricevuto una multa da 300 dollari australiani (circa 189 euro) perché beccato senza la mascherina in una stazione di servizio, nonostante il lockdown ...