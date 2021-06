Aurora Ramazzotti si sfoga: “Incinta? Cose mai uscite dalla mia bocca” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Scritto da Liliana Morreale, il Giugno 30, 2021 , in Gossip Aurora Ramazzotti smentisce di essere Incinta: “Virgolettato mai uscito dalla mia bocca” Nelle scorse ore Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha voluto smentire una fake news che gira sul suo conto. Nel dettaglio, infatti, l’influencer e volto noto televisivo ha ripostato alcune Instagram stories riprendendo degli articoli su una sua presunta gravidanza, addirittura con il virgolettato a lei attribuito: “Aspetto un bambino”. Ed ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) Scritto da Liliana Morreale, il Giugno 30, 2021 , in Gossipsmentisce di essere: “Virgolettato mai uscitomia” Nelle scorse ore, figlia di Erose Michelle Hunziker, ha voluto smentire una fake news che gira sul suo conto. Nel dettaglio, infatti, l’influencer e volto noto televisivo ha ripostato alcune Instagram stories riprendendo degli articoli su una sua presunta gravidanza, addirittura con il virgolettato a lei attribuito: “Aspetto un bambino”. Ed ...

