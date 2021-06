Aurora Ramazzotti, il dramma: “Mi davano dello scorfano, crisi isteriche e disturbi alimentari” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Aurora Ramazzotti nel mirino degli haters Essere figli di od essere famosi non sempre ha i suoi privilegi. Ne sa qualcosa Aurora Ramazzotti, unica figlia dell’ex coppia composta da Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La ragazza che nell’ultima stagione televisiva l’abbiamo vista come inviata a Le Iene Show da quando è nata è sempre criticata L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 30 giugno 2021)nel mirino degli haters Essere figli di od essere famosi non sempre ha i suoi privilegi. Ne sa qualcosa, unica figlia dell’ex coppia composta da Michelle Hunziker ed Eros. La ragazza che nell’ultima stagione televisiva l’abbiamo vista come inviata a Le Iene Show da quando è nata è sempre criticata L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

aurorapierce_ : Mi sono imbattuta in un video di Vanity Fair di un’intervista di Aurora Ramazzotti, i commenti sono cattivi e pieni… - kiri_law_ : Ma poi chi l'ascolta Aurora Ramazzotti? Non so manco chi sia - radiolisola : #NowPlaying: Eros Ramazzotti - L'aurora - schnoddelbotz : Eros Ramazzotti - L' Aurora (Official Video) - PasqualeMarro : #AuroraRamazzotti: “Aspetto un…”. Fan senza parole -