Aurora Ramazzotti e lo sfogo social: “Virgolettano cose che non ho detto” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Aurora Ramazzotti si sfoga sui social, non ce la fa più: “La smettono di mettermi in bocca cose che non ho detto?”. Aurora Ramazzotti e lo sfogo sui social, non ne può più di leggere alcune fake news che la riguardano da vicino: ecco di cosa si tratta. La ragazza è abituata a stare al Leggi su youmovies (Di mercoledì 30 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si sfoga sui, non ce la fa più: “La smettono di mettermi in boccache non ho?”.e losui, non ne può più di leggere alcune fake news che la riguardano da vicino: ecco di cosa si tratta. La ragazza è abituata a stare al

Advertising

AlessiofFratini : Sono tipo 5 anni che escono news del tipo “Aurora Ramazzotti è incinta” o “Michelle diventa nonna”. Il giorno in cu… - aurorapierce_ : Mi sono imbattuta in un video di Vanity Fair di un’intervista di Aurora Ramazzotti, i commenti sono cattivi e pieni… - kiri_law_ : Ma poi chi l'ascolta Aurora Ramazzotti? Non so manco chi sia - radiolisola : #NowPlaying: Eros Ramazzotti - L'aurora - schnoddelbotz : Eros Ramazzotti - L' Aurora (Official Video) -