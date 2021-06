Attenzione alla pubblicazione di foto di bambini sui social (Di mercoledì 30 giugno 2021) Interessante articolo pubblicato da agoranotizia.it che proponiamo in una veloce anteprima ai nostri lettori. Quanto é pericoloso pubblicare e condividere foto dei nostri bambini su internet? La legge non lo vieta, ma noi siamo consapevoli che possono cadere in mano a malintenzionati e che le informazioni, una volta immesse su internet, tendono a rimanerci tendenzialmente per sempre? … non vi è alcun divieto di pubblicazione per le foto dei propri figli, tuttavia bisogna sapere che le immagini, soprattutto se accessibili a tutti (o utilizzate da criminali informatici a scopo pedopornografico) possono essere utilizzate ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 30 giugno 2021) Interessante articolo pubblicato da agoranotizia.it che proponiamo in una veloce anteprima ai nostri lettori. Quanto é pericoloso pubblicare e condivideredei nostrisu internet? La legge non lo vieta, ma noi siamo consapevoli che possono cadere in mano a malintenzionati e che le informazioni, una volta immesse su internet, tendono a rimanerci tendenzialmente per sempre? … non vi è alcun divieto diper ledei propri figli, tuttavia bisogna sapere che le immagini, soprattutto se accessibili a tutti (o utilizzate da criminali informatici a scopo pedopornografico) possono essere utilizzate ...

