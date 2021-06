Atletica, la Diamond League riparte da Oslo: Warholm, Duplantis, Ingebrigtsen sugli scudi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo tre settimane di pausa in seguito al Golden Gala, torna la Diamond League con la sua quarta tappa. Il massimo circuito internazionale itinerante sbarca a Oslo (Norvegia) per i tradizionali Bislett Games: è in arrivo una serata di spessore e decisamente molto interessante, l’appuntamento è per giovedì 1° luglio. Ci si aspetta un grande show dal norvegese Karsten Warholm sui 400 metri ostacoli: il Vichingo, con un personale di 46.87, vuole regalare uno show di rara bellezza. Da non perdere lo svedese Armand Duplantis nel salto con l’asta: stagionale di 6.10, vuole andare a ritoccare il personale di 6.15 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo tre settimane di pausa in seguito al Golden Gala, torna lacon la sua quarta tappa. Il massimo circuito internazionale itinerante sbarca a(Norvegia) per i tradizionali Bislett Games: è in arrivo una serata di spessore e decisamente molto interessante, l’appuntamento è per giovedì 1° luglio. Ci si aspetta un grande show dal norvegese Karstensui 400 metri ostacoli: il Vichingo, con un personale di 46.87, vuole regalare uno show di rara bellezza. Da non perdere lo svedese Armandnel salto con l’asta: stagionale di 6.10, vuole andare a ritoccare il personale di 6.15 ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Diamond Astrofisica, al via la costruzione di Ska ...rispettando le scadenze nonostante la pandemia e in circostanze molto difficili' aggiunge Diamond. '... non andrà a Tokyo 30 Giugno 2021 Notizia decisamente spiacevole per la squadra azzurra di atletica ...

Jacobs - Tortu con Bromell nei 100 di Montecarlo ... sette azzurri sono stati annunciati stasera nel cast del Meeting Herculis di venerdì 9 luglio, parata di stelle mondiali in Wanda Diamond League a tre settimane esatte dall'inizio dell'atletica ai ...

La supersfida Jacobs-Tortu nel giorno dei fenomeni a Montecarlo Sembrava che la sfida tanto aspettata da tutti gli appassionati di Atletica e non solo, tra i due uomini più veloci d’Italia, non dovesse più avvenire per adesso e, invece, la grande attesa degli ulti ...

