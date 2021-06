Atleta e attivista di Blm dà le spalle alla bandiera Usa | “Questo non è il mio inno”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Washington, 30 giu – Lei si chiama Gwen Berry, ha 31 anni, è afroamericana e di mestiere fa la martellista. E, inoltre, è una fervidadi Black lives matter. Non a caso, come foto profilo su Twitter, la Berry ha scelto un murale che ritrae George Floyd, il «martire» la cui uccisione ha dato il via alle proteste contro il «razzismo sistemico». Ad ogni modo la Berry, classificatasi terza alle prove olimpiche di atletica leggera degli Stati Uniti, ha scatenato un vespaio di polemiche per il suo atteggiamento anti-americano: l’di Blm, infatti, durante la premiazione – mentre risuonava l’...

Advertising

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: «Perché la sinistra odia l’America?», si è giustamente chiesto un senatore repubblicano - daninovaro : RT @IlPrimatoN: «Perché la sinistra odia l’America?», si è giustamente chiesto un senatore repubblicano - IlPrimatoN : «Perché la sinistra odia l’America?», si è giustamente chiesto un senatore repubblicano - mabosisc : RT @JackSegantini: Lei si chiama Gwen Berry, è un'atleta statunitense appena qualificata per le Olimpiadi. Al momento dell'inno ha dato la… - erikamandraf : RT @JackSegantini: Lei si chiama Gwen Berry, è un'atleta statunitense appena qualificata per le Olimpiadi. Al momento dell'inno ha dato la… -

Ultime Notizie dalla rete : Atleta attivista

Il Primato Nazionale

Contraria alla scelta di far risuonare l'inno nazionale durante la celebrazione, ha esibito anche una maglietta con la scritta ''. L'inno fatto suonare al momento sbagliato Secondo ...Alla fine della canzone ha mostrato con orgoglio una maglietta nera con la scritta ''. Berry, che si è qualificata per i Giochi di Tokyo, aveva già protestato durante l'inno nei ...da Apple i cinturini Sport per Apple Watch Collezione internazionale con bracciali e quadranti nei colori di 22 nazioni, Italia inclusa ...Volta le spalle durante l’inno americano nel corso degli Us Olympics track and Field trials e si copre la testa con una maglietta nera con la scritta Activist Athlete, atleta attivista, in riferimento ...