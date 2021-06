Atalanta, Pobega idea concreta per il centrocampista nerazzurro (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’ultima idea del duo Zamagna – Sartori porta ad un’idea tutta made in Italy. Stiamo parlando di Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 1999 del Milan ha giocato da protagonista la sua prima stagione in Serie A. Tanta corsa, inserimenti e qualità a disposizione di Vincenzo Italiano. Tutto questo è stato Tommaso Pobega allo Spezia in questa ultima stagione. Il futuro è dalla sua parte Tommaso Pobega è stata un’autentica sorpresa nell’ultima Serie A che si è conclusa poco più di un mese fa. Il centrocampista nativo di Trieste ha fatto tutte le trafile giovanili nella ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’ultimadel duo Zamagna – Sartori porta ad un’tutta made in Italy. Stiamo parlando di Tommaso. Ilclasse 1999 del Milan ha giocato da protagonista la sua prima stagione in Serie A. Tanta corsa, inserimenti e qualità a disposizione di Vincenzo Italiano. Tutto questo è stato Tommasoallo Spezia in questa ultima stagione. Il futuro è dalla sua parte Tommasoè stata un’autentica sorpresa nell’ultima Serie A che si è conclusa poco più di un mese fa. Ilnativo di Trieste ha fatto tutte le trafile giovanili nella ...

