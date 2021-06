Atalanta, le ambizioni sono da scudetto: il colpo Musso è solo il primo segnale (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Atalanta non può essere considerata più una sorpresa del campionato di Serie A, ma una certezza anche in Europa. Il merito è sicuramente di una dirigenza eccezionale, capace di individuare i migliori calciatori ad un prezzo contenuto e rivenderli nel momento giusto. La politica non è mai cambiata negli ultimi anni, il club è stato in grado anche di rispedire al mittente offerte vantaggiose da parte di top club. L’intenzione è quella di alzare l’asticella, la compagine di Gasperini ha dimostrato di essere in grado di lottare per lo scudetto e la sessione di calciomercato si preannuncia ricca di sorprese. In porta arriva ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’non può essere considerata più una sorpresa del campionato di Serie A, ma una certezza anche in Europa. Il merito è sicuramente di una dirigenza eccezionale, capace di individuare i migliori calciatori ad un prezzo contenuto e rivenderli nel momento giusto. La politica non è mai cambiata negli ultimi anni, il club è stato in grado anche di rispedire al mittente offerte vantaggiose da parte di top club. L’intenzione è quella di alzare l’asticella, la compagine di Gasperini ha dimostrato di essere in grado di lottare per loe la sessione di calciomercato si preannuncia ricca di sorprese. In porta arriva ...

