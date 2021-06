Assoconsult | Marco Valerio Morelli | “PNRR fondamentale anche per il rilancio di Roma”

Advertising

Gazzettadiroma : Marco Valerio Morelli Presidente di Assoconsult: “PNRR fondamentale anche per il rilancio di Roma, che continua ad… - andrea_viliotti : ?? Per chi si interessa di RECRUITING e TALENT ACQUISITION! Non perdetevi il WEBINAR di ASSOCONSULT e LINKEDIN. Og… -

Ultime Notizie dalla rete : Assoconsult Marco

TPI

Lo affermaValerio Morelli, presidente di. 'Lo studio sara' presentato dopo l'estate per offrire ai candidati nella corsa all'elezione a sindaco, degli spunti aggiuntivi per la ...... per la riconoscibilità cheha acquisito in questi anni ed ora sta ampliando", aggiungeValerio Morelli, presidente di“PNRR fondamentale anche per il rilancio di Roma, che continua ad essere il quinto city brand al mondo. A settembre presenteremo il nostro contributo per una vera rinascita della città, uno studio app ...Marco Valerio Morelli Presidente di Assoconsult: “PNRR fondamentale anche per il rilancio di Roma, che continua ad essere il quinto city brand al mondo. A ...