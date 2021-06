Assegno unico familiare, misura ponte al via l’1 luglio. Ecco come funziona e perché il paletto dell’Isee rischia di penalizzare il ceto medio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Prove generali per l’Assegno unico familiare. Il primo luglio parte la soluzione “ponte” fino a gennaio 2022. Con vantaggi più consistenti per le famiglie meno abbienti, una penalizzazione per il ceto medio, soprattutto quello con figli sopra i 18 anni. E tante perplessità non solo sulla scelta dell’Isee come parametro di riferimento, ma soprattutto sulle novità che arriveranno con il nuovo anno attraverso la revisione dell’intero pacchetto di agevolazioni fiscali per la famiglia. Al momento l’unica certezza è che si parte con un sistema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Prove generali per l’. Il primoparte la soluzione “” fino a gennaio 2022. Con vantaggi più consistenti per le famiglie meno abbienti, una penalizzazione per il, soprattutto quello con figli sopra i 18 anni. E tante perplessità non solo sulla sceltaparametro di riferimento, ma soprattutto sulle novità che arriveranno con il nuovo anno attraverso la revisione dell’intero pacchetto di agevolazioni fiscali per la famiglia. Al momento l’unica certezza è che si parte con un sistema ...

fattoquotidiano : Assegno unico familiare, misura ponte al via l’1 luglio. Ecco come funziona e perché il paletto dell’Isee rischia d… - Bosdona1 : @webecodibergamo La sola spesa mensile x l' asilo supera nettamente l'importo della 14 mensilità della pensione e x… - Unomattina : Da domani #1luglio si potrà fare richiesta per l'assegno temporaneo per i figli minori: saranno quasi due milioni l… - elena48019204 : @Unomattina @GianlucaTimpone @RaiUno @Tg1Rai A proposito di assegno unico per i figli, a me pare incredibile che ci… - VitaleAngelo : RT @NicolaPorelli: Assegno unico e universale “ponte” -