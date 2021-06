(Di mercoledì 30 giugno 2021)per l'anno scolastico/22:al 5 luglio è aperta su Istanze online la procedura per la presentazione delle domande. Gli esiti dovrebbero arrivare in tempi piuttosto celeri, già entro il 9 agosto, per consentire agli uffici Scolastici di procedere con l'assegnazione delle supplenze nella seconda metà di agosto. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Assegnazioni provvisorie docenti 2021, possibilità potrebbero aumentare con posti COVID fino al 30 giugno - infoitinterno : Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, il risultato entro il 9 agosto. Poi le supplenze da GaE e GPS - infoitinterno : Assegnazioni provvisorie, per i docenti vincolati si fa dura: il Ministero accelera le operazioni ma il decreto sos… - infoitinterno : Supplenze scuola 2021 dopo assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: ecco le possibili tempistiche - PacificoTweet : Il Ministero svela il cronoprogramma su mobilità e assunzioni: assegnazioni provvisorie entro il 9 agosto, dopo le… -

Ultime Notizie dalla rete : Assegnazioni provvisorie

Diventano sempre più residue le speranze di poter concedere quest'anno leai docenti sottoposti al vincolo di mobilità: il Ministero accelera le operazioni che porteranno gli esiti ma il decreto sostegni bis, o meglio, gli emendamenti agli articoli ...e utilizzazioni docenti per l'anno scolastico 2021/22: Il Ministero accelera e pone come data ultima per la pubblicazione degli esiti il prossimo 9 agosto. Dopo tale ...Ecco perché la proposta emendativa delle forze politiche va proprio nella direzione di concedere almeno l’assegnazione provvisoria a questi insegnanti. Assegnazioni provvisorie, per i docenti vincolat ...Ne deriva che anche le pubblicazioni degli esiti delle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti dovrebbero essere anticipate, come pure le operazioni per l’attribuzione degli incarichi di supp ...