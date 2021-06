Advertising

FilippoGiov : Assalti e chiese incendiate: l'incubo che scuote il Canada - Giovann63908670 : @CucchiRiccardo Il segnale contro il razzismo va benissimo, ci mancherebbe, aderire a un movimento che ha delle pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Assalti chiese

il Giornale

... saccheggiato città e villaggi, distruttoe conventi, massacrato e schiavizzato le ... Gliai bastioni e gli scontri a corpo a corpo sono quotidiani e ogni giorno può essere l'ultimo, ...Beirut (Agenzia Fides) " Sono in partenza per Roma i Patriarchi e i Capi dellee delle comunità ecclesiali presenti in Libano che mercoledì 1° luglio prenderanno parte all'...razionata e...Quattro chiese date alle fiamme in Canada dopo il ritrovamento delle fosse comuni. Ora Trudeau chiede a Bergoglio le scuse ufficiali ...Nessuna incompatibilità tra la detenzione a Padova e il suo stato di salute. Via libera della Cassazione al mandato di cattura europeo, ma deve scontare altre pene ...