Ascolti TV | Martedì 29 giugno 2021 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Paola Ferrari Nella serata di ieri, Martedì 29 giugno 2021, su Rai1 L’amore non divorzia mai ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 il finale di New Amsterdam 3 ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 I Casi della Giovane Miss Fisher ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Hunger Games – La ragazza di fuoco ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rai3 Atlantic Crossing è seguito da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Matrimonio alle Bahamas totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 The Royals Revealed – I Segreti della Corona ha registrato .000 spettatori con il %. Su ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Paola Ferrari Nella serata di ieri,29, su Rai1 L’amore non divorzia mai ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 il finale di New Amsterdam 3 ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 I Casi della Giovane Miss Fisher ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Hunger Games – La ragazza di fuoco ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rai3 Atlantic Crossing è seguito da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Matrimonio alle Bahamas totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 The Royals Revealed – I Segreti della Corona ha registrato .000 spettatori con il %. Su ...

Advertising

CorriereCitta : #Ascoltitv martedì 29 giugno 2021: L'amore non divorzia mai, New Amsterdam, Hunger Games-La ragazza di fuoco, dati… - zazoomblog : Ascolti tv martedì 29 giugno: L’amore non divorzia mai New Amsterdam 3 Atlantic crossing - #Ascolti #martedì… - CanaYamana : RT @PassionGitanaDB: #MrWrongInLove Martedì 6 luglio ci scontriamo con la semifinale degli europei e dicono che ha pochi ascolti e ci credo… - PassionGitanaDB : #MrWrongInLove Martedì 6 luglio ci scontriamo con la semifinale degli europei e dicono che ha pochi ascolti e ci cr… - FabioDonzelli : RT @FanelliEmanuela: Grazie per aver premiato con gli ascolti la prima puntata di “Simonetta, la truccatrice della Magnani”, questa piccola… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Martedì Leolandia 2021, al via la nuova campagna di comunicazione ... cartone animato campione di ascolti in Italia e all'estero. "Dobbiamo saperci raccontare e lo ... la nuova stagione di Leolandia è partita martedì 15 giugno con tante sorprese, a cominciare dai ...

Chi è Gianluca Semprini: carriera, vita privata e curiosità sul giornalista romano A partire dal 6 settembre 2016 ha condotto su Rai 3 il talk show politico del martedì 'Politics - Tutto è politica' , che ha chiuso però anticipatamente a dicembre a causa dei bassi ascolti. Semprini ...

Ascolti tv martedì 29 giugno 2021 Tvblog ... cartone animato campione diin Italia e all'estero. "Dobbiamo saperci raccontare e lo ... la nuova stagione di Leolandia è partita15 giugno con tante sorprese, a cominciare dai ...A partire dal 6 settembre 2016 ha condotto su Rai 3 il talk show politico del'Politics - Tutto è politica' , che ha chiuso però anticipatamente a dicembre a causa dei bassi. Semprini ...