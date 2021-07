Ascolti TV | Martedì 29 giugno 2021 L’amore non divorzia mai 15 2% batte il finale di New Amsterdam 9 5% Inghilterra-Germania alle 18 su Rai1 al 30 4%

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv martedì 29 giugno 2021 - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 29 Giugno La seconda puntata di #EstateInDiretta ha raccolto davanti al video; 1.102.000… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 29 Giugno Il ventiduesimo episodio di #LoveIsInTheAir ha appassionato 1.524.000 telespettat… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 29 Giugno #MrWrong ha appassionato nella puntata di ieri 1.559.000 telespettatori pari al 1… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 29 Giugno La puntata di #UnaVita ha appassionato 2.132.000 telespettatori pari al 17.3% di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Martedì

...aveva comunque fatto valere la sua messa in onda registrando nella fascia pomeridiana degli... ma con una piccola variazione: non più il lunedì sera ma il. Appuntamento quindi a...E ieri,29 giugno, nel carnet c'erano Germania - Inghilterra, su Rai1 e su Sky ma alle 18. Ma ecco la graduatoria per. Vince netto il film di Rai1 che batte New Amsterdam, sul podio ...