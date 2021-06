Arto Lindsay e le notti dantesche di Carmelo Bene

(Di giovedì 1 luglio 2021) Nella notte del 31 Luglio 1981, una notte che si affaccia già sul 1 Agosto,recita la Lectura Dantis, pubblica declamazione di Dante Alighieri dal terrazzo che si trova alla base della torre degli Asinelli, davanti a una grande folla assiepata lungo tutta via Rizzoli . L’occasione è il primo anniversario della strage alla stazione, celebrato con quattro giorni di manifestazioni e convegni. Un evento epocale, una celebrazione per una volta davvero in tono:aveva scelto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il genio diha portato uno spettacolo bellissimo nel Teatro Romano di Fiesole 30 Giugno 2021, di Michele Faliani Finalmente, dopo 9 lunghi mesi, sono riuscito a tornare a un concerto dal vivo. In uno ...Ed è su quel linguaggio figlio del momento che un'icona della no - wave newyorkese comeha costruito al Castello Sforzesco il suo Alighieri. Nell'ambito della Milanesiana, con "Voce e ...Per l’Otranto Summer Festival attesi il Quintetto Astor Piazzolla (18 luglio) e Gianna Nannini (13 agosto) Il 31 luglio 1981 Carmelo Bene metteva in scena a Bologna la sua «Lectura Dantis», dedicando ...Gabriele rizza «C’ero anch’io tra il pubblico sotto le torri di Bologna ad ascoltare la Lectura Dantis di Carmelo Bene, in quella notte di luglio del 1981, in memoria delle vittime della strage di Bol ...