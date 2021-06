Arsenal e Borussia sfidano la Juventus | “Servono 40 milioni”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Lavuole chiudere per Locatelli del Sassuolo ma la concorrenza aumenta: su di lui ci sono anche l’e ilDortmund. Rischia di complicarsi, per la, la strada che porta a Manuel Locatelli. L’incontro andato in scena nei giorni scorsi non ha prodotto del tutto gli effetti sperati: il Sassuolo non ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ha preso contatti soprattutto con club della Premier:, Tottenham. Le richieste di Lotito ... forse a Brandt (prestito oneroso, ma la trattativa con ilDortmund è complicata e potrebbe ...Granit, invece, nel 2012 è passato alMonchengladbach e nel 2016 si è trasferito all'. Entrambi hanno giocato nella Svizzera under 21, poi si sono divisi: il primo, che non ha mai ...La Juventus deve accelerare se vuole arrivare per prima all'acquisto del cartellino di Manuel Locatelli, centrocampista classe 1998 del Sassuolo e della nazionale azzurra: secondo quanto ...Dal club emiliano arrivano segnali di offerte importanti dall’estero. I bianconeri devono trovare in fretta la formula per prendere Locatelli ...