Arrivabene nuovo responsabile Area Football della Juve

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Attraverso un comunicato ufficiale, lantus ha annunciato che «il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire deleghe per la gestione dell’e i relativi poteri a Maurizio, consigliereSocietà, eletto dall’Assemblea dei soci tenutasi in data 25 ottobre 2018 e tratto dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza EXOR N.V». «Sulla base L'articolo

Nuovi ingressi e promozioni ? Dunque col 1° lugliomanagement in casa Juve. A partire dall'ingresso ufficiale, con l'incarico di amministratore delegato di Maurizio, che raccoglierà ...L'inizio di luglio combacerà con l'inizio di uncapitolo in casa Juventus . Alle 14:30 di domani infatti il presidente Andrea Agnelli ... Dentro, fuori Trezeguet L'altra protagonista di ...Il Consiglio d’amministrazione bianconero stima in 320 milioni gli effetti della pandemia sui tre esercizi 2019/22 e vara un nuovo piano. Cherubini promosso direttore sportivo e l’ex ferrarista gestir ...Il comunicato ufficiale: aumento del capitale sociale fino a 400 milioni di euro. 320 milioni di effetti economici negativi tra il 2019 e il 2022.