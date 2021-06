Arresto ex gip Bari: nuovo ritrovamento armi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Altri fucili, munizioni e pistole sono state sequestrate a Ruvo di Puglia dalla Squadra mobile di Bari nell'ambito delle indagini coordinate dalla Dda di Lecce che il 13 maggio scorso ha portato all'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Altri fucili, munizioni e pistole sono state sequestrate a Ruvo di Puglia dalla Squadra mobile dinell'ambito delle indagini coordinate dalla Dda di Lecce che il 13 maggio scorso ha portato all'...

Advertising

Telebari : Ex gip arresto a Bari, ritrovate altre armi: fucili e pistole all’interno di un box a Ruvo - #Bari #Notizie -… - Trmtv : Arresto ex gip Bari: nuovo ritrovamento armi - fcolarieti : @BonaMassimo Provata? Bastano le chat citate dal gip nell'ordine di arresto. - News_24it : NORMA - nella giornata di ieri, i carabinieri del locale comando stazione hanno tratto in arresto, un 31 enne di la… - Tgyou24 : I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un'ordinanza app… -