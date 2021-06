Arrestato José Luis Moreno, il ventriloquo del corvo Rockfeller: è accusato di aver organizzato una truffa da 50milioni (Di mercoledì 30 giugno 2021) Associazione a delinquere, frode, riciclaggio, truffa e bancarotta fraudolenta. Stando a quanto riportato oggi 3o giugno da La Stampa, sono questi i reati per i quali è stato Arrestato a Madrid José Luis Moreno, il ventriloquo famoso in Italia negli anni 80 per essere il ‘padre’ del corvo Rockfeller. Secondo gli inquirenti, dopo aver ottenuto i fondi da istituti bancari e privati, l’artista 74enne e i suoi soci avrebbero organizzato una truffa stimata in circa 50 milioni di euro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Associazione a delinquere, frode, riciclaggio,e bancarotta fraudolenta. Stando a quanto riportato oggi 3o giugno da La Stampa, sono questi i reati per i quali è statoa Madrid, ilfamoso in Italia negli anni 80 per essere il ‘padre’ del. Secondo gli inquirenti, dopoottenuto i fondi da istituti bancari e privati, l’artista 74enne e i suoi soci avrebberounastimata in circa 50 milioni di euro, ...

