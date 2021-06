Arrestato Josè Louis Moreno, il ventriloquo del corvo Rockfeller (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'accusa è pesantissima: associazione a delinquere, frode, riciclaggio di denaro e sottrazione di beni. José Luis Moreno , il ventriloquo famoso in Italia soprattutto negli Anni 80 per aver dato voce ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'accusa è pesantissima: associazione a delinquere, frode, riciclaggio di denaro e sottrazione di beni. José Luis, ilfamoso in Italia soprattutto negli Anni 80 per aver dato voce ...

