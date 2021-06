Ares 118 | Cgil Roma-Lazio | bene ambulanze ma servono 1 500 lavoratori

(Di mercoledì 30 giugno 2021)– “E’ giusto che si proceda con l’internalizzazione del personale e del servizio, come previsto dall’accordo sottoscritto nel 2019. Riportare all’interno del perimetro pubblico il servizio significa, come in ogni altro settore, aumentare le tutele deie garantire un servizio di qualità ai cittadini. Tornare a investire nella sanità pubblica è, oggi ancora piu di ieri, una priorità per rilanciare servizi essenziali per la comunità”. Così il Segretario Generale Fp, Giancarlo Cenciarelli, circa l’annuncio di oggi dell’Assessore alla sanità regionale D’Amato, ...

La Regione Lazio ha varato un piano triennale di reinternalizzazione dei mezzi di soccorso che, attualmente,gestisce in convenzione. Il percorso si concluderà in tre anni e inizierà con le prime 33 ambulanze. Sono stati inoltre acquistati 10 nuovi mezzi per i trasporti secondari urgenti.Lo ha detto l' assessore alla Sanità della Regione Lazi o, Alessio D'Amato, a margine della presentazione dei mezzi, presso l'Azienda regionale emergenza sanitaria, in via portuense,...La Regione Lazio ha varato un piano triennale di reinternalizzazione dei mezzi di soccorso che, attualmente, Ares 118 gestisce in convenzione. Il percorso si concluderà in tre anni e inizierà con le p ...Roma - Varato dalla Regione Lazio il piano per la reinternalizzazione dei mezzi di servizio di emergenza, attualmente gestiti da Ares 118 in convenzione.