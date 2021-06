Apple presenta i cinturini delle Olimpiadi di Tokyo, c’è anche l’Italia! (Di mercoledì 30 giugno 2021) Apple presenta i nuovi cinturini per Apple Watch, un’edizione limitata dedicata ai giochi olimpici di Tokyo. La selezione comprende i colori di alcune bandiere, per aiutare i tifosi a sostenere ancor di più gli atleti connazionali impegnati nei giochi. Cinturino Sport Loop ItaliaCome spesso accade, Apple coglie l’occasione di eventi importanti e di rilievo internazionale per mettere sul mercato varianti dedicate di cinturini. Così come avvenuto per il Pride Month con il solo loop dedicato ai colori della bandiera LGBTQ+, questa volta protagoniste sono le bandiere ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021)i nuoviperWatch, un’edizione limitata dedicata ai giochi olimpici di. La selezione comprende i colori di alcune bandiere, per aiutare i tifosi a sostenere ancor di più gli atleti connazionali impegnati nei giochi. Cinturino Sport Loop ItaliaCome spesso accade,coglie l’occasione di eventi importanti e di rilievo internazionale per mettere sul mercato varianti dedicate di. Così come avvenuto per il Pride Month con il solo loop dedicato ai colori della bandiera LGBTQ+, questa volta protagoniste sono le bandiere ...

