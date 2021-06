Antonio Banderas sarà il giornalista Mario Spezi nella serie tv sul “Mostro di Firenze” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Basta Mulino Bianco e Pedro Almodovar. Antonio Banderas torna protagonista di una miniserie tv sul Mostro di Firenze. Lo ha anticipato Variety, Banderas sarà il giornalista Mario Spezi che assieme allo scrittore americano Douglas Preston indagò sul celebre caso in Europa di serial killer. S’intitolerà “The monster of Florence” ed è una produzione Studiocanal, diretta dal regista danese Nikolaj Arcel e basata sul romanzo inchiesta “The monster Of Florence: A true story” (in italiano Dolci colline di sangue, edito da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Basta Mulino Bianco e Pedro Almodovar.torna protagonista di una minitv suldi. Lo ha anticipato Variety,ilche assieme allo scrittore americano Douglas Preston indagò sul celebre caso in Europa di serial killer. S’intitolerà “The monster of Florence” ed è una produzione Studiocanal, diretta dal regista danese Nikolaj Arcel e basata sul romanzo inchiesta “The monster Of Florence: A true story” (in italiano Dolci colline di sangue, edito da ...

Mostro di Firenze, la serie tv con Banderas fa arrabbiare l'ex pm: "Pronto alla diffida” "Non ho sporto querela per il libro perché pensavo che il suo contenuto di palese falsificazione della vicenda sarebbe stato riconosciuto dai lettori ma, purtroppo, così non è stato. Faccio presente, ...

