Antonello Venditti | Sono stato bullizzato fino ai 16 anni Ho pensato al suicidio Il ddl Zan ce l' ho dentro

(Di mercoledì 30 giugno 2021) “un adolescente molto solo,a 16. Ero talmente complesso e complessato che ho rischiato ilmolte volte. Le canzoninate da quel dolore. Adesso ho conquitante cose nella mia vita, innanzitutto una certa sicurezza psicologica e spirituale, ma in fondosempre lo stesso”.si racconta in un’intervista a La Stampa, in attesa di tornare a esibirsi dal vivo in tutta Italia con “Unplugged special 2021”, una serie di concerti con una band ...

si racconta in un'intervista a La Stampa, in attesa di tornare a esibirsi dal vivo in tutta Italia con 'Unplugged special 2021', una serie di concerti con una band di cinque ...Il Sonic Park proseguirà poi domani con Venerus e sabato, non più venerdì a causa della partita della Nazionale , con. Lunedì 5 luglio mentre il Flowers aprirà con i Fast ...Il cantante si racconta a La Stampa: "Ero talmente complesso e complessato che ho rischiato il suicidio molte volte. Le canzoni sono nate da quel dolore" ...Trentadue concerti, uno per sera, a volte addirittura due, con un giorno di stop, l’11 luglio, quando si giocherà la finale degli Europei.