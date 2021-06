Antonello Venditti racconta la sua adolescenza | ' Sono stato bullizzato fino a 16 anni | ho pensato al suicidio'

Advertising

HuffPostItalia : Antonello Venditti: 'Sono stato bullizzato fino ai 16 anni. Ho pensato al suicidio. Il ddl Zan ce l'ho dentro' - Open_gol : Il cantautore: «Ho spesso pensato al suicidio» - wilr26 : RT @gayit: Antonello Venditti: 'Bullizzato fino ai 16 anni, ho pensato al suicidio. Il DDL Zan ce l’ho dentro' - RDS_official : Achille Lauro canta “Notte prima degli esami” insieme ad Antonello Venditti: 'Cantare #notteprimadegliesami a casa… - infoitcultura : Achille Lauro canta assieme a Antonello Venditti “Notte prima degli esami” | Notizie | SENTIREASCOLTARE -

Ultime Notizie dalla rete : Antonello Venditti

Si pensa molto spesso che quello del bullismo, magari legato agli ambienti del web, sia un fenomeno esclusivamente dei nostri giorni. Non è così.si è raccontato in un'intervista a La Stampa, in attesa di tornare a esibirsi dal vivo in tutta Italia con 'Unplugged special 2021', una serie di concerti con una band di cinque ...Achille Lauro con, Notte prima degli esami: il video pubblicato sui social e il sogno di un debutto all'Olimpico. Achille Lauro ha duettato con. Il loro feat è avvenuto in ...Il cantante l’ha definito “uno dei momenti più incredibili” di tutta la sua carriera. Leggi la notizia e guarda il nuovo video su RDS ...Antonello Venditti racconta la sua adolescenza: “ Volevo morire. Devi essere molto forte dentro, credere in te stesso e credere in quello che sei, io sono convinto che si suicidano solo i giusti, quel ...