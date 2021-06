Antonello Venditti | posticipato a sabato 3 luglio il concerto allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino

Advertising

HuffPostItalia : Antonello Venditti: 'Sono stato bullizzato fino ai 16 anni. Ho pensato al suicidio. Il ddl Zan ce l'ho dentro' - Open_gol : Il cantautore: «Ho spesso pensato al suicidio» - asuddipaperino : RT @catlatorre: «Non ho bisogno di sottoscrivere il #ddlZan: ce l’ho dentro. Ma mi rendo conto che in questi tempi confusi c’è bisogno di a… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL MUSICA ?????? Vota, RT e fai votare il MIGLIOR CANTANTE di tutti i tempi QUARTI DI FINALE S… - AriannaAmbrosi0 : @SanremoAncheNoi @TurnVolume2016 @serenel14278447 Buona serata a tutti e grazie di avermi fatto questo bellissimo r… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonello Venditti

/ "C'è bisogno di amici, di una società che si interessa di te" IL FIDANZATO DI BELEN RODRIGUEZ IN TV? Proprio mentre si attende la "cicogna" , ecco le indiscrezioni sulla svolta ...A Padova non era stata usata solo la medicina convenzionale, ma anche una sperimentazione fatta di musica: le canzoni diad esempio, scelte da Daniela . Il figlio Niccol che sempre ...NICHELINO (TO) - Il concerto di Antonello Venditti inizialmente previsto per venerdì 2 luglio allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO) è stato ...E' trascorso un anno da quel tragico incidente in cui il campione paralimpico Alex Zanardi ha rischiato di perdere tragicamente la vita in una gara di ...